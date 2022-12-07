إحالة أوراق سائق إلى المفتي لاتهامه بقتل زوجته عمدا في شبرا

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بإحالة أوراق سائق أتوبيس لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه لاتهامه بقتل زوجته عمدا وحددت جلسة 4 يناير للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني مطاوع، رئيس محكمة جنايات شبرا، وعضوية المستشارين محمد نصر وأحمد شحاتة بأمانة سر ماهر الشوبرى.

تفاصيل قتل زوج زوجته بالخصوص

كانت أوراق القضية، كشفت أن المتهم «عوض.س»، 45 سنة، سائق أتوبيس فى القضية رقم 19356 لسنة 2019 جنايات مركز الخصوص المقيدة برقم 3382 لسنة 2019 کلي جنوب بنها بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية قتل المجنى عليها «مروة.س» زوجته عمدا مع سبق الإصرار.

تحريات مقتل زوجة الخصوص

ودلت التحقيقات في الواقعة أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لهذا الغرض سكين أبيض، وما أن ظفر بها حتى طعنها بصدرها وتيقن من وفاتها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياتها قاصدًا من ذلك قتلها.

وكشفت التحريات أن المتهم دأب على التحرش بنجلتيه إلى أن تركت الأولى المنزل والتوجه لعائلة المجني عليها، وأخبرت والدتها بما حدث فقام المتهم بقتل زوجته خوفا من افتضاح أمره.