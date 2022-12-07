الشيف شيرين محمد: خسرت 30 كيلو جراما من وزني وأبتكر وجبات تساعد في التخسيس

قالت الشيف شيرين محمد، إنها فقدت 30 كيلو جراما من وزنها، وهو أمر ليس مستحيلا، موضحة: «في الأول يبان صعب ومعقد، لكن هو بسيط ويحتاج إرادة».

«دلوقتي بحس إني واحدة تانية»

وأضافت «محمد» خلال استضاتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، وتقدمه الإعلامية نهي عبدالعزيز، والمذاع على فضائية «DMC»: «الموضوع مجاش مرة واحدة، وقابلت صعوبات كثيرة، وأما بشوف صوري دلوقتي وصوري زمان بحس إني واحدة تانية».

وتابعت: «نفسيتي هي اللي خلتني أوصل لوزن زائد، واستسلمت للمشاكل اللي كانت بتحصل وبتوصلني للاكتئاب، وكنت بطلع همي في الأكل حتى بدأ الأمر يؤثر على حالتي الصحية، وبدأت أنهج وأتعب ومن هنا جاء التغيير».

ابتكار وجبات لإنقاص الوزن

واستطردت: «كان لازم أغير حياتي وأمشي على نظام غذائي، والبداية أخدت مني شهر، وخلال الشهر كنت أبحث عن أطباء وأسأل من مروا بنفس التجربة، وفكرت في العمليات لكن تكلفتها كانت كبيرة للغاية، وقررت إني أعمل دا بنفسي وبدأت في الدايت وقرأت في الموضوع وحبيت نفسي ومع نزول الوزن بقيت في قمة سعادتي، وبعد ذلك أصبحت أبتكر وجبات تساعد في إنقاص الوزن».