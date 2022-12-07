محافظ الإسكندرية يقود حملة لإزالة التعديات بمحيط ميدان محطة مصر

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، أعمال إخلاء جميع الإشغالات والتعديات من الشوارع الجانبية من محيط ميدان محطة مصر بنطاق حي وسط، في ظل التنسيق الكامل مع مديرية أمن الإسكندرية، وشرطة المرافق وكافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وعزة سعد رئيس حي وسط.

وأوضح محافظ الإسكندرية، في كلمته خلال الجولة، أن أعمال الإزالة جاءت في إطار الاستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين، من اكتظاظ تلك الشوارع الجانبية بتعديات الباعة الجائلين.

لن نسمح بتواجد إشغالات الباعة الجائلين مرة أخرى

وأشار إلى أنه أثناء أعمال التطوير التي تمت بميدان محطة مصر وإزالة كافة الباعة الجائلين، توجه عدد من الباعة الجائلين إلى تلك الشوارع الجانبية الأمر الذي أدى إلى وصول آلاف الشكاوى التي تم رصدها.

وقال المحافظ إن جميع الجهات بالمحافظة حريصة على عدم عودة الباعة الجائلين بتلك الشوارع الجانبية مرة أخرى، مضيفا أن تنفيذ أعمال الإخلاء بالشوارع الجانبية بدأت منذ مساء أمس وجاري الانتهاء من إخلاء جميع التعديات.

المحافظ يطالب الحفاظ على مكتسبات تطوير محطة مصر

وطالب المحافظ المجتمع المدني والمواطنين بالتعاون مع المحافظة للحفاظ على مكتسبات أعمال التطوير الضخمة التي تم تنفيذها بميدان محطة مصر، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات لعودة الباعة الجائلين مرة أخرى بالشوارع.