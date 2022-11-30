7 معلومات عن محطة مصر بالإسكندرية قبل افتتاحها.. حدائق وكاميرات مراقبة

تنتظر محافظة الإسكندرية خلال أيام، افتتاح باقة من المشروعات، ومنها مشروع تطوير ميدان محطة مصر، الذي يضم مجموعة من التطورات الحضارية، لمساعدة المواطنين في البيع والشراء والتنزه والتنقل.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، 7 معلومات عن افتتاح مشروع ميدان محطة مصر بالإسكندرية، بحسب الإحصائيات الرسمية لمحافظة الإسكندرية عن عمليات التطوير، التي شملت كل جوانب الحياة التي تخدم المواطنين، وهي:

أسواق حضارية للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين

- تضم سوق حضاري متكامل في محطة مصر بالإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية وظاهرة الباعة الجائلين وتوفير بديل حضاري لهم مراعاة لظروفهم الاجتماعية.

- يضم حدائق وإستراحات متطورة في قلب الميدان صالحة لإستقبال عامة المواطنين.

مواقف سيارات أجرة متطورة

- يضم مواقف متطورة وحديثة لسيارات «الأجرة» والأتوبيسات، بمسارات دائرية كاملة لحل أزمة المرور.

- يضم ميدان محطة مصر غرفة تحكم لمراقبة الميدان بأحدث الكاميرات البانورامية لرصد الميدان بالكامل ومنع حدوث الجرائم والحد من حالات السرقة.

- يقع في ميدان محطة مصر «محطة قطارات مصر» وتمتلكها وتشغلها سكك حديد مصر، وتحتوي على ثمانية أرصفة قطارات، وصالات التذاكر، وساحة انتظار السيارات الخارجية وهي المحطة النهائية لخط سكة حديد القاهرة الإسكندرية.

- يحتوي الميدان على محطة تبادلية يتجمع بها خطوط السكك الحديدية الرابطة بالمحافظات مع مشروع مترو الإسكندرية، وترام الإسكندرية، وشبكة النقل العام داخل المدينة.

- أقدم محطة سكك حديدية في ميدان محطة مصر بالإسكندرية، وتعد الثانية في العالم بعد تأسيس السكك الحديد البريطانية بفترة.