القبض على مسجل هارب من حكم مؤبد في محطة مصر

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أحد الأشخاص لديه معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى جناية شروع فى سرقة، والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا.

القبض على المتهم الهارب

وألقت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات القبض على المتهم الهارب، أثناء تواجده في محطة سكك حديد القاهرة، لافتة إلى أنه بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده، أقر بها، وإتخاذ الإجراءات القانونية.