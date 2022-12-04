محطة مصر.. قلب الإسكندرية يستعيد شبابه

ميدان محطة مصر هو قلب الإسكندرية وميدانها الذي يجمع الشامي والمغربي وكل أبناء المحافظات المصرية، وهو الملتقى الذى يجمع الوافدين من كل أنحاء الإسكندرية غرباً وشرقاً وشمالاً وجنوباً، ويضاف إليهم الباعة الجائلون، وسوق غير مخطط، كل هذا جعل من تلك المنطقة الأكثر ازدحاماً، لذا كان لا بد من جراحة عاجلة تنعش قلب الإسكندرية، وتنقذ مستقبل المدينة، وكانت الجراحة أقرب لعملية تطوير شاملة.

محطة مصر السياحية

المشروع الذى يُعد من أهم مشاريع التطوير فى الإسكندرية لقيمة المكان، وقد وُضعت له تكلفة مبدئية 270 مليون جنيه قبل أن ترتفع إلى 350 مليون جنيه بعد إضافة محاور أخرى لتطوير الميدان، ليصبح ميدان محطة مصر منطقة سياحية واقتصادية واستثمارية آمنة ذات عائد استثمارى للمواطن والدولة، بالإضافة إلى الفائدة التى تتعلق بالحركة المرورية فى الميدان.

ويقول اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن تطوير محطة مصر شمل إنشاء 4 مواقف متطورة لسيارات الأجرة والأوتوبيسات، بمسارات دائرية كاملة لحل أزمة المرور، أولها موقف ميكروباص غرب الإسكندرية على مساحة 3470م2، إلى جانب إقامة 5 أكشاك للخدمات، بالإضافة إلى موقف أوتوبيس غرب أيضاً بمساحة 2250م2، مع العمل على رفع كفاءة مبنى الخدمات الملحق.

وكذا تنفيذ موقف ميكروباص شرق الإسكندرية على مساحة 9280م2، وتنفيذ موقف أوتوبيس شرق أيضاً بمساحة 2340م2، و5 أكشاك للخدمات فى ذلك النطاق أيضاً وغرفة تحكم مزودة بكاميرات عالية الجودة، وذلك لعمل حركة مرورية دائرية كاملة لتحقيق سيولة مرورية بهذه المنطقة.

سوق حضرى

وأضاف محافظ الإسكندرية، لـ«الوطن»، أنه جرى تطوير ميدان الشهداء أمام محطة مصر بالإسكندرية على مساحة 18425م2، وإقامة منطقة انتظار للسيارات أمام المحطة على مساحة 3240م2، ناهيك عن تطوير النصب التذكارى للشهداء، وإقامة مسجد مكون من دورين على مساحة 123م2.

ولفت إلى أنه جرى إنشاء السوق الحضرى لمحطة مصر على مساحة 4450م2، ويتكون من دور أرضى ويضم 88 محلاً، وعدداً من دورات المياه، وغرفاً للمولدات والمحولات وغرف تكسير الثلج وثلاجات، فيما يضم كل من الدور الأول والثانى 406 فروشات، مساحة الفرش الواحد 505م2، و2 هايبر ماركت و2 كافيتريا، وعدداً من مكاتب الخدمات للسوق، وذلك للقضاء على الأسواق العشوائية وظاهرة الباعة الجائلين وتوفير بديل حضارى لهم مراعاة لظروفهم الاجتماعية.

هايبر وبراندات

وأوضح المحافظ، أنه جرى إنشاء منطقة باكيات محلات بجوار خط الترام، تتكون من دور أرضى يحتوى على 57 محلاً، ودور ثان يضم 73 محلاً، وتتم مراعاة إقامتها بصورة منظمة وحضارية للباعة، من أجل القضاء على العشوائية وتنظيم حركة البيع بشكل حضارى، إلى جانب إقامة مساحة مخصصة لـ«البرندات» فى المنطقة المعروفة باسم «التبة» التى تقع على مقربة من ميدان الشهداء، حيث يتم تنفيذ منطقة مطاعم وكافيهات تضم عدداً كبيراً من الماركات الشهيرة.

وثمّن المحافظ دور جميع الجهات القائمة على تنفيذ المشروع، مؤكداً أن مشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر يُعد استكمالاً لمسيرة التنمية والإنجازات التى تتم فى المحافظة لتحقيق رؤية مصر 2030، وذلك فى إطار الدعم الكامل الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لمدينة الإسكندرية.