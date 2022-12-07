خبير اقتصادي: «الرخصة الذهبية» تواجه تحديات الاستثمار وتسهل الإجراءات

قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادين إنّ الرخصة الذهبية تهدف لتسريع النشاط الاستثماري، وحل مشكلات المستثمرين، وتسهيل إجراءات منح الرخص، مشيرا إلى أهميتها في إزالة جميع العقبات أمام عملية تأسيس الشركات.

الرخصة الذهبية تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «النيل للأخبار»، مع الإعلامي محمد شعبان، أنّ الرخصة الذهبية تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، وزيادة القدرات الإنتاجية، خاصة وأنّ العالم يمر بفترة اقتصادية حرجة جدا، وبالتالي فالرخصة ستعمل على حل الكثير من التحديات التي تواجه عملية الاستثمار في مصر.

زيادة المشروعات الخضراء لمواجهة التغيرات المناخية

وتابع خضر، أنّ العالم يواجه أزمة التغيرات المناخية، ويجب أن تتخذ مصر مسارا محددا لزيادة حجم المشروعات الخضراء، إضافة إلى أهمية الخروج من الأزمة التي تؤثر بشكل كبير على اقتصاد الدولة بأقل الخسائر، والتوسع في جذب الاستثمارات الخضراء إلى داخل مصر.

دور الرخصة الذهبية في تأسيس الشركات

أوضح الخبير الاقتصادي، أنّ الرخصة الذهبية سيكون لها دور كبير جدا في تأسيس الشركات، وزيادة قدرة الشركات في الاقتصاد المصري، وبالتالي سيكون لها تأثير إيجابي على أداء مؤشرات الاقتصادي الكلي من زيادة فرص العمل للشباب، إضافة إلى إيجاد حلول كثيرة للمشكلات التي تواجه القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة.