عبدالمنعم السيد: طفرة كبيرة في القطاع الصناعي بمصر خلال الفترة الأخيرة

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنّ القطاع الصناعي من أهم القطاعات التي توليها الدولة المصرية اهتماما خاصا، إذ تسعى إلى زيادة حجم مساهماته في الناتج المحلي.

دعم التنمية المستدامة

وأضاف «السيد»، في مداخلة هاتفية عبر قناة DMC، أنّ القطاع الصناعي في مصر كان يستحوذ على 11% فقط من حجم الناتج المحلي حتى 2018، لكن مساهمات القطاع الصناعي في الدولة تجاوزت 18.5%، لافتا إلى أن اهتمام الدولة بالقطاع الصناعي لم يأتِ منذ أيام، ولكن وفقا لخطة طويلة في عام 2016، بإنشاء المجمعات الصناعية، إذ جرى تنفيذ 17 مجمعا و3 مدن صناعية.

وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد إلى أنّ الاهتمام بالصناعة أحد البنود والقطاعات الهامة التي تدعم التنمية المستدامة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، كما جرى تخصيص مجموعة من الحوافز الاستثمارية مثل الإعفاءات الضريبية والأراضي التي يتم بيعها بنظام حق الاستغلال وحق الانتفاع وتملكها بقيمة المرافق فقط دون أن يكون للدولة مكسب في بيع الأراضي.

إلغاء ضريبة القيمة المضافة على ماكينات وآلات المصانع

وأوضح: «الماكينات التي تستوردها المصانع، يتم استيرادها دون أي ضريبة القيمة المضافة التي كانت تقدر بنحو 5% من قيمتها، وكل ذلك من أجل زيادة حجم التشغيل الصناعي، فعندما يتم فتح مصنع، فإن هذا يعني توفير منتج في السوق المحلي والفائض يتم تصديره للخارج».

وشدد «السيد» أنّ القطاع الصناعي شهد طفرة كبيرة جدا في السنوات الأخيرة، إذ زادت حجم الصادرات المصرية: «حجم الزيادة في قطاع الصناعات الهندسية تجاوز 52%، مقابل 34% للصناعات التحويلية خلال عام 2021».