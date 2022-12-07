قناة الحياة تعرض تقريرا عن استمرار مشروع إحلال وتجديد مسرح فوزي بأسوان

عرضت قناة «الحياة» تقريرا بعنوان «استمرار العمل في مشروع إحلال وتجديد مسرح فوزي فوزي بكورنيش مدينة أسوان، ضمن مشروعات رؤية مصر 2030».

وقال التقرير: «يستمر العمل في مشروع إحلال وتجديد مسرح (فوزي فوزي) بكورنيش مدينة أسوان ضمن مشروعات رؤية مصر 2030، ويقع المسرح الصيفي على مساحة 2500 متر مربع بكورنيش النيل بمدينة أسوان».

وأضاف: «أعمال تطوير المسرح اشتملت على إعادة تأهيل الصالة المكشوفة لاستيعاب 1200 كرسي، كما اشتملت أعمال التطوير على إعادة تأهيل خشبة المسرح المكشوفة بمساحة 290 مترا مربعا وقاعات الفنون التشكيلية والمكتبة وغرف الملابس».

واختتم: «اشتملت أعمال التطوير على أعمال ديكورات تتماشى مع الهوية البصرية لكورنيش أسوان، ووفر المشروع 200 فرصة عمل».