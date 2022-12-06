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رئيس مدينة برج العرب لقناة الحياة: إنشاء 9 مدراس جديدة ضمن «حياة كريمة»

كتب:

أحمد حامد دياب
11:00 م | الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

أكد اللواء علاء يوسف، رئيس مجلس ومدينة برج العرب، أن مبادرة «حياة كريمة» أنشأت مجموعة مدارس، منها مدرسة ريفية تبرع مواطن بأرضها، وكان بها 6 فصول فقط، وأزيلت وبنيت أخرى جديدة مكانها بطاقة 11 فصلا نموذجيا، وتم تسليمها لهيئة الأبنية التعليمة ودخلت الخدمة في بداية العام الدراسي الجاري.

«حياة كريمة» أنشأت 9 مدراس منها «الزراعة»

وأوضح رئيس المدينة، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن مبادرة «حياة كريمة» أنشأت 9 مدراس، آخرها مدرسة الزراعة بالمركز، وبها كل الإمكانات.

وأشار إلى أن بعض مشروعات «حياة كريمة» خضعت للتوسعة وبناء مبان جديدة للمدارس التي لديها مساحات تسمح بذلك، نافيا وجود كثافات في الفصول «الأعداد مناسبة».

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بقلم أحمد حامد دياب