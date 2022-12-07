رئيس «القيادة اليمني» يبحث مع الاتحاد الأوروبي تداعيات الاعتداءات الحوثية

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الأربعاء، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي جابرييل مونويرا فينيالس، وسفراء فرنسا وألمانيا والاتحاد السويسري، مستجدات الأوضاع اليمنية، وتداعيات الاعتداءات الحوثية الإرهابية على المنشآت الاقتصادية والأعيان المدنية.

موقف السفراء لدعم اليمن

وأشاد العليمي - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ نت» - بموقف السفراء الموحد إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية، وبالمواقف الأوروبية المنددة بهجمات ميليشيا الحوثي على المنشآت النفطية وحرية الملاحة الدولية.

تباحث يمني أوروبي

وأطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، السفراء الأوروبيين على مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية بما في ذلك الإصلاحات المؤسسية والخدمية التي يقودها المجلس والحكومة بدعم من السعودية والإمارات، كما استمع «العليمي» إلى شرح من السفراء حول جهودهم المنسقة مع الوسطاء الأمميين والدوليين من أجل تعزيز فرص السلام وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.