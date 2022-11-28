رئيس مجلس النواب الأردني: ندعم كل خطوة تعزز وحدة اليمن وأمنه

أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، أن الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني حريص على دعم الأشقاء في اليمن، ووحدة وأمن واستقرار البلاد.

لقاء يمني أردني

وقال الصفدي خلال لقائه اليوم الاثنين في مكتبه، برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي: «إننا نقف إلى جانب الأشقاء ونساند الحكومة الشرعية في اليمن، بما يحقق مساعيهم بعودة الأمن والاستقرار وضمان وحدة البلاد».

أهمية الحل السياسي في اليمن

وشدد على أهمية الحل السياسي في اليمن، معربا عن رفض الأردن التام للتدخل في شئون اليمن الداخلية، ودعم المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالوضع في اليمن.

ومن جهته، ثمن العليمي دور الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني في الدعم الدائم لليمن والوقوف إلى جانب شعبه، مؤكدا أن بلاده أحوج ما تكون إلى التضامن العربي الذي يساندها في مواجهة الميليشيات التي تنتهك الأرض والإنسان والموارد اليمنية.