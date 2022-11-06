استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بالقرب من رام الله

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، انتهاكاتها اليومية من عمليات استهداف الفلسطينيين بالرصاص ما أسفر عن سقوط شهيد يبلغ من العمر«18 عاما» قرب «رام الله» بالضفة الغربية.

واستشهد شاب فلسطيني يدعى مصعب محمد محمود نفل «18 عاما»، مساء أمس السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب «رام الله» بالضفة الغربية المحتلة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، زعم في وقت سابق، تلقيه تقارير عن إلقاء حجارة على طريق سريع ما تسبب في إلحاق أضرار بسيارات على الطريق، مضيفا في بيان أن جنوده ردوا بفتح النار باتجاه المنفذين.

تضرر بعض سيارات الفلسطينيين جراء هجوم لمستوطنين غرب سلفيت

وكانت هيئة الشؤون المدنية، أبلغت وزارة الصحة الفلسطينية، بإصابة فلسطيني بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، قرب قرية سنجل شمالي «رام الله»، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون إسرائيليون تحت حماية قوات الاحتلال، مساء أمس السبت، سيارات الفلسطينيين بالحجارة على الشارع الرئيس لقرية حارس غرب سلفيت ما أدى إلى تضرر بعضها، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وفي الأردن، حذر وزير الخارجية، أيمن الصفدي، من خطورة تصعيد «تل أبيب» ضد الفلسطينيين، مؤكدا خلال لقائه منسق عملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني في المقدسات بالقدس المحتلة.

الصفدي: ضرورة وقف الانتهاكات اللاشرعية المتكررة المقوضة لعملية السلام

وشدد الصفدي، على ضرورة وقف الانتهاكات اللاشرعية المتكررة المقوضة لعملية السلام، فيما أكد المنسق الخاص، استمرار العمل مع «عمان» بهدف إعادة تفعيل العملية السلمية، كما شددوينسلاند، على موقف المنظمة الدولية الداعم لحل الدولتين والرافض للإجراءات الأحادية التي تقوضه، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.