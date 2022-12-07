24737 مركبة زيرو.. أعداد السيارات الجديدة المرخصة في شهر نوفمبر

أكدت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري لشهر نوفمبر 2022، أن عدد المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية وجرى ترخيصها «زيرو» 24737 مركبة.

وأكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1975مركبة موديل 2020 و4837 مركبة موديل 2021 و11824مركبة موديل 2022 و6101 مركبة موديل 2023.

أضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية، وجرى ترخيصها 7300 سيارة ملاكي من بينها 158سيارة موديل 2020 و115 سيارة موديل 2021و3319 سيارة موديل 2022و3708 سيارات موديل 2023.

الدراجات النارية

أما الدراجات النارية فبلغت إجمالي إعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 14172، ومن بينها 1718موديل 2020 و4539 موديل 2021و7437دراجة موديل 2022 و 478دراجه نارية موديل 2023

مركبات النقل

أما سيارات النقل فقد بلغت عددها 2073 سيارة من بينها 29 سيارة نقل موديل 2020 و85 سيارة نقل موديل 2021 و548موديل 2022 و1411سيارة نقل موديل 2023

الترتيب العام

احتلت شيفروليه الترتيب العام من حيث عدد المركبات التي تم التأمين عليها إجباريا عليها بعدد 2051، وفي المركز الثاني شيري 1146 وفي المركز الثالث نيسان 997 والمركز الرابع سوزوكي 647 وفي المركز الخامس بي وأي دي 522 وفي المركز السادس أم جي 397 مركبة وفي المركز السابع هيونداي 395 وفي المركز الثامن كيا 383 وفي المركز التاسع مرسيدس بعدد مركبات 377 وفي المركز العاشر تويوتا بعدد 331 مركبة

سيارات الملاكي

احتلت شيري المركز الأول في سيارات الملاكي 1144 سيارة، وفي المركز الثاني نيسان 844 سيارة وفي المركز الثالث سوزوكي 552 سيارة المركز الرابع شيفروليه 495 وفي المركز الخامس بي واي دي 470 سيارة وفي المركز السادس أم جئ 397 سيارة وفي المركز السابع هيونداي 388 سيارة وفي المركز الثامن كيا 382 سيارة وفي المركز التاسع مرسيدس 268 سيارة وفي المركز العاشر رينو 250 سيارة.

مركبات النقل

تأتي في المقدمة شيفروليه 1441 سيارة، وفي المركز الثاني نيسان 139 سيارة، والمركز الثالث سوزوكي 92 سيارة، وفي المركز الرابع مرسيدس 84 سيارة المركز الخامس إيسوزو 71 سيارة.

السيارات الكهربائية

وأعلنت المجمعة المصرية للتأمين على المركبات بيانا عن عدد المركبات الكهربائية التي جرى التأمين عليها وترخيصها من1-7-2021وحتى 30 نوفمبر 2022 كالتالي:

بلغت عدد السيارات الكهربائية 1089 و112 ترخيص مؤقت، واحتلت فولكس فاجن المرتبة الأولى في السيارات الملاكي حيث احتلت جولف 121 سيارة وID 4 أعداد سيارتها 72 سيارة و39 ترخيصا مؤقت وID 4 اكس عدد سياراتها 76 سيارة و32 ترخيصا مؤقتا ثم اى دى 4 كروس 48 سيارة و18 سيارة ترخيص مؤقت أما تسلا فقد بلغت 85 سيارة اما بى ام دبليو حققت اى 3 بعدد 37 سيارات واكس3 اى 4سيارات واكس 1 بعدد 3 سيارات

وحدات المرور

احتلت وحدة مرور فيصل المركز الاول – الاكثر ترخيصا للمركبات الزيرو- بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية حيث سجلت 814، ثم وحدة مرور حدائق الأهرام 588 ثم وحدة مرور مدينة نصر 584 ثم وحدة مرور الأميرية 539 سيارة ثم وحدة الحوامدية 531 أما منفذ مرور السلوم 4046 منفذ مرور ميناء سفاجا 929 ومنفذ مرور قسطل 487 سيارة.

عدد المركبات التي جرى ترخيصها من حيث نوع الوقود

سجل شهر نوفمبر (زيرو ومستعمل) 380141 مركبة من بينها 214 مركبة تعمل بالكهرباء و263185 تعمل بالبنزين و96794 تعمل بالسولار 10278 تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي و65مركبة تعمل بالغاز الطبيعي.

كانت مؤسسة الأهرام، قد أعلنت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر أكتوبر 2022 حيث أكدت البيانات أن عدد المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها "زيرو" 28036 مركبة وأكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2360مركبة موديل 2020 و5911 مركبة موديل 2021 و13033مركبة موديل 2022 و6033 مركبة موديل 2023.

أضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 8128 سيارة ملاكي من بينها 141 سيارة موديل 2020 و124 سيارة موديل 2021و3999 سيارة موديل 2022و3864 سيارة موديل 2023

أما الدراجات النارية فبلغت إجمالي الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 16349 من بينها 2137 موديل 2020 و5564 موديل 2021و8578دراجة موديل 2022 و 70 دراجة نارية موديل 2023

مركبات النقل

أما سيارات النقل فقد بلغت عددها 2379 سيارة من بينها 25 سيارة نقل موديل 2020 و112 سيارة نقل موديل 2021 و579 موديل 2022 و1663 سيارة نقل موديل 2023.