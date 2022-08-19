سيارات مستعملة في مصر بأسعار تبدأ من 67 ألف جنيه.. بينها «فولكس فاجن»

شهدت سوق السيارات المستعملة، استقرارًا في حالة البيع والشراء، وذلك بعد أزمة التضخم التي يشهدها العالم، وقال عبدالله علي عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سوق السيارات المستعملة في مصر شهدت انتعاشة خلال الفترة الماضية في البيع والشراء.

وأوضح «علي» أن السبب في ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، هو الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الرقائق الإلكترونية في مصانع السيارات.

أسعار السيارات المستعملة اليوم

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار السيارات المستعملة في مصر.

فولكس فاغن جولف 1992

متوسط سعر السيارة: 75 ألف جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق: 67 ألف جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق: 81 ألف جنيه

جيب شيروكي 1994

متوسط سعر السيارة: 75 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 71 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة: 81 ألف جنيه.

ميتسوبيشي لانسر 1996

متوسط سعر السيارة: 75 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة: 71 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 81 ألف جنيه.

بيجو 406 1999

متوسط سعر السيارة: 75 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة: 71 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 81 ألف جنيه.

كيا شوما 2000

متوسط سعر السيارة: 75 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة: 71 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 78 ألف جنيه.

دايو لانوس 2 2001

متوسط سعر: 75 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة: 71 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 79 ألف جنيه.

اسبيرانزا A113 2012

متوسط سعر السيارة: 75 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة: 68 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 81 ألف جنيه.

شانجان بيني 2013

متوسط سعر السيارة: 75 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة: 67 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 81 ألف جنيه.