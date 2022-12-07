البيت الأبيض: قرار استخدام الأسلحة بأوكرانيا في يد قادة كييف

قال البيت الأبيض إن واشنطن لم تشجع أوكرانيا على التصعيد ضد روسيا، مؤكدا أن القرار النهائي لكيفية استخدام الأسلحة يعود لقيادة كييف.

وتابع البيت الأبيض، وفقا لقناة العربية السعودية: «الوضع في شمال سوريا مقلق والأولوية للجهود الإنسانية».

الأزمة الأوكرانية قد تطول

من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات نقلتها العربية، إن الأزمة الأوكرانية يمكن أن تكون طويلة الأمد، مشددا على أنه لا يوجد فرص للتسوية حاليا في أوكرانيا وسط اتهامات لبولندا بالحصول على أراض غرب أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا ليست حاليا في حاجة لتعبئة عسكرية إضافية في الوقت الراهن، متابعا: «150000 جندي روسي في منطقة العمليات بأوكرانيا».