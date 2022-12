كواليس عبور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجسر القرم بسيارته «فيديو»

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جسر القرم الذي تضرر جزئيا في أكتوبر الماضي، في أول زيارة له إلى القرم التي ضمتها موسكو في 2014، منذ بدء الأزمة الأوكرانية، بحسبما نقلته وسائل إعلام روسية اليوم.

Putin visited Kerch bridge in occupied Crimea. Asking minister to repair railway part of the bridge "until the middle of the season"(mid July) pic.twitter.com/cZeeQKoZFM