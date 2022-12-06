كواليس عبور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجسر القرم بسيارته «فيديو»

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جسر القرم الذي تضرر جزئيا في أكتوبر الماضي، في أول زيارة له إلى القرم التي ضمتها موسكو في 2014، منذ بدء الأزمة الأوكرانية، بحسبما نقلته وسائل إعلام روسية اليوم.

Putin visited Kerch bridge in occupied Crimea. Asking minister to repair railway part of the bridge "until the middle of the season"(mid July) pic.twitter.com/cZeeQKoZFM — Liveuamap (@Liveuamap) December 5, 2022

وأفادت وسائل الإعلام بأن الرئيس بوتين يتفقد الجسر الذي يربط بين شبه جزيرة القرم والأراضي الروسية، بجانب بثها لمشاهد تُظهر بوتين يقود سيارة على الجسر الذي جرى إصلاحه.

وقال الكرملين، في بيان، إن بوتين «قاد سيارته على طريق جسر القرم الذي جرى إصلاحه بعد انفجار أكتوبر، كما التقى عمالا».

وأضاف البيان أن نائب رئيس الوزراء، مارت خوسنولين، الذي ظهر على المقعد الأمامي بجانب بوتين خلال جولته بالسيارة قدم تقريرا لرئيس الدولة حول تطور أعمال التصليح.

يذكر أن تلك هي المرة الأولى التي يزور فيها الرئيس الروسي القرم، وبشكل خاص، موقعا متضررا بشكل مباشر نتيجة الأزمة الأوكرانية منذ بدئها في فبراير الماضي.

تفجير جسر القرم، الذي أسفر عن ثلاثة قتلى، أثار صدمة كبيرة في روسيا إذ استهدفت أوكرانيا بنية تحتية أساسية وبعيدة عن الجبهة.

ويستخدم الجسر الذي شُيد بأمر من بوتين بتكلفة عالية لربط شبه الجزيرة بالأراضي الروسية، ونقل المعدات العسكرية للجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا.