جلسة لاستكمال اختيار الشخصيات المشاركة في الحوار الوطني السبت المقبل

قال الكاتب جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المجلس سينعقد السبت المقبل لاستكمال الاتفاق على أسماء الشخصيات العامة المشاركة في كل لجنة من لجان محاور الحوار الوطني، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد عددهم حتى الآن فبعض اللجان قد تضم 30 شخصا، والبعض الآخر 15، وكل ذلك وفقا للائحة.

تقديم المخرجات إلى القيادة السياسية

وأوضح «الكشكي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك اهتماما كبيرا لما تقوم به بعض الأحزاب والاتحادات الأهلية في المحافظات، لفتح آفاق تمهيدية للجلسات النقاشية، والذهاب إلى المواطن للاستماع لمطالبه ومشاكله، بعقد جلسات الحوار المجتمعية بشتى المحافظات، ثم طرحها على المناقشين والخبراء، حتى تكون جزءا من المخرجات والتوصيات التي سيتم تقديمها إلى القيادة السياسية للتوجيه بإحالتها إلى الجهات التشريعية والتنفيذية.

وضع ضوابط اختيار الشخصيات

وتابع أن المجلس انتهى الجلسة الماضية من وضع ضوابط اختيار الشخصيات العامة المقرر مشاركتها بالحوار الوطني خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه ضمن الشخصيات الجاري الاتفاق عليها من سبق له التقدم لمجلس أمناء الحوار برؤى ووجهات نظر واضحة تتبناها الدولة خلال تعاملاتها مع مشكلات المجتمع.