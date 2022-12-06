عضو «أمناء الحوار الوطني» لقناة الحياة: إعلان «خارطة طريق» للجلسات الأسبوع المقبل

أكد النائب طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن جلسات المحاور الثلاثة للحوار الوطني ستعقد بالتوازي، وستكون مذاعة، كاشفا عن أن المنسق العام للحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان، سيعقد مؤتمرا صحفيا الأسبوع المقبل، وسيعلن خارطة طريق الحوار الوطني.

انتقاء الموضوعات التي ستجري مناقشتها في الحوار الوطني

ورد «عبد القوي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، على من ينتقدون تأخير انطلاق الجلسات، مشددًا على ضرورة انتقاء الموضوعات التي ستجري مناقشتها في الحوار الوطني وتحديد أسلوب العمل والأسماء المشاركة.

إعلان مخرجات الحوار الوطني

وأكد أن مخرجات الحوار الوطني سيجري إعلانها، والرأي العام سيرى الخطوات الجادة والتوصيات المهمة التي ينتظرها المجتمع المصري.