عضو «الحوار الوطني» لقناة الحياة: 30 شخصا فقط يحضرون الجلسات

أكد النائب طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أهمية التمثيل السياسي والخبرات السياسية في جلسات الحوار.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أنهم قرروا حضور 30 شخصا فقط لجلسات الحوار الوطني حتى لا يكون العدد كبيرًا ولتكون النقاشات مثمرة، ويتم الاتفاق على إدارة الجلسات وإعطاء الكلمة، لافتًا إلى أن اللائحة الخاصة بمجلس أمناء الحوار الوطني التي وضعوها نظمت ذلك.

مؤتمر صحفي خلال أيام لكشف خارطة الطرق

ولفت إلى أن المنسق العام للحوار الوطني يعقد مؤتمرا صحفيا خلال أيام للإعلان عن خارطة طريق المرحلة المقبلة لعقد جلسات الحوار الوطني والإعلان عن الأسماء التي تم ترشيحها لحضور الجلسات.