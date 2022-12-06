عضو «الحوار الوطني» لقناة الحياة: مقدمو الاقتراحات الجدية لهم الأولوية في حضور الجلسات

أكد النائب طلعت عبدالقوي، عضو مجلس النواب، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني يسير بخطى منتظمة وفقًا لخارطة الطريق.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» أن المقررين ومساعديهم أرسلوا الموضوعات التي ستٌناقش في الحوار الوطني مثل التعليم الفني والجامعي والموضوعات الصحية ووضع الأطباء والتمريض والعاملين بالصحة وصناعة الدواء وغيرها، مشيرا إلى أن أولوية حضور الجلسات لمقدمي الاقتراحات الجدية.

المشاركون في جلسات الحوار الوطني

وأشار إلى أن النقطة الأخيرة في الحوار هي تحديد أسماء المشاركين في الجلسات التي تنطلق قريبًا وفقًا لبعض المعايير والمقاييس.

ولفت إلى أن مقدمي الاقتراحات الجدية والموضوعية سيكون لهم الأولوية في حضور جلسات الحوار الوطني، بالإضافة للمقررين وأعضاء مجلس الأمناء وممثلي القوى المدنية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والمجالس القومية المستقلة والخبراء والمتخصصين.