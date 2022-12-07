ضبط «زعيمة عصابة» مخدرات بحوزتها ممنوعات بـ28 مليون جنيه في الجيزة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي في محافظة الجيزة، تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، بحوزتهم كميات من المواد المخدرة بقيمة مالية بلغت 28 مليون جنيه.

تفاصيل الواقعة

حسب بيان وزارة الداخلية، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قيام (شخصين "أحدهما مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية قتل والمحكوم فيها عليه بالسجن المؤبد"، سيدة) بالاتجار فى المواد المخدرة وتوريدها لعدد من التجار، وأنهم دائمو التنقل في عدة شقق سكنية بأماكن مختلفة، لاتخاذها كأوكار لممارسة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبط اثنين منهم حال استقلالهما سيارة بدون لوحات بدائرة القسم، وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة ومبالغ مالية.

وأرشدا عن شقق سكنية يتخذانها كأوكار لتخزين المواد المخدرة بأماكن مختلفة (بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر) وباستهدافهم أمكن ضبط المتهمة الأخيرة داخل أحد تلك الأوكار.

وجرى ضبط مواد مخدرة ومبالغ مالية ومشغولات ذهبية وسيارات بإجمالي مضبوطات «كمية من مسحوق البودر المخدر وزنت 18.500 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جراما- 148 أمبول كيتامين مخدر- مسدس- خزينة طبنجة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"- 8 هواتف محمولة- 4 سيارات- مشغولات ذهبية».

اعتراف المتهمين

بمواجهتهم، أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى «28 مليون جنيه»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.