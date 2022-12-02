جورج وسوف: «بيتكلم عليا» لمست قلبي من أول مرة.. وأمير طعيمة شاعر موهوب

أعرب المطرب جورج وسوف عن سعادته البالغة، بإطلاق أغنيته الجديدة «بيتكلم عليا»، التي طرحها منذ يومين عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

جورج وسوف يكشف كواليس أغنية بيتكلم عليا

وقال جورج وسوف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه عندما سمع أغنية «بيتكلم عليا» لأول مرة أحبها ولمست قلبه، وعلقت معه لفترة كبيرة، لذلك قرر أن يسجلها ويصورها عن طريق الفيديو كليب، وهي ثاني تعاون مع الملحن زياد برجي بعد نجاح أغنية «بيسحدوني»، منذ فترة كبيرة.

جورج وسوف يتحدث عن الشاعر المصري أمير طيعمة

وأضاف جورج وسوف أن الأغنية تعد أول تعاون بينه وبين الشاعر المصري أمير طعيمة، ولكنه شعر بالسعادة للتعاون معه، ويتمنى تكررها، مشيرًا إلى أنه لا يعرفه على المستوى الشخصي، لأنه كان على تواصل مع الملحن زياد برجي، قائلًا: «أمير طعيمة شاعر موهوب وأتمنى مقابلته والتعرف عليه».

حفل غنائي لـ جورج وسوف في الإسكندرية

وكان جورج سوف قد أحيا حفلا غنائيا ضخما بمدينة الإسكندرية لأول مرة بعد غيابه الطويل عن مصر، حيث شهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، وتفاعل معه كل الحضور، وقدم العديد من الأغاني المميزة، وكان من أبرزها «بياعين الهوا، مفيش حساب، كلام الناس، طبيب جراح، عيون القلب، سلف ودين، صابر وراضي» وغيرها من أغاني أبو وديع التي يحبها المصريون.