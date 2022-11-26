جورج وسوف يشعل حفل الإسكندرية بأجمل أغانيه: مصر أمي

أشعل الفنان جورج وسوف، برودة شتاء مدينة الإسكندرية بوصلة من أغانيه المميزة التي أشاعت حالة من البهجة والاندماج بين الفنان السوري الملقب بـ«أبو وديع» والآلاف من محبيه من مختلف الأعمار والجنسيات العربية، وذلك على شاطئ فندق جول بسيدي جابر، إذ قدم التحية لمصر والجماهير.

وصعد «وسوف» على خشبة المسرح مرددًا لأغنية «الحب الكبير» وسط استقبال حافل من الآلاف من الأسر والشباب من مختلف الأعمار خاصة أن الحفل يأتي بعد غياب امتد 26 عامًا عن الإسكندرية.

وحرص وسوف على تحيه الجمهور لحفاوة الاستقبال قائلًا: «مصر أم الدنيا وأمي»، ثم قدم وصلة طربية دسمة من أغانية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها «صباح الفل على العشاق»، «طبيب جراح»، «علم قلبي الشوق»، بالإضافة إلى «خسرت كل الناس»، «بكره هتعرف» و«قلب العاشق دليله»، وغيرها ممن قدمتها تلبية لرغبات الجمهور.