جورج وسوف يحتفل بتصدر أغنية «بيتكلم عليا» التريند في 11 دولة عربية

احتفل جورج وسوف، بتصدر أغنيته الجديدة «بيتكلم عليا» التريند في عدد من الدول العربية وهي مصر، لبنان، الأردن، العراق، الكويت، سوريا، المغرب، السعودية، الإمارات، اليمن، تونس.

بيتكلم عليا تتصدر تريند يوتيوب

ونشر جورج وسوف عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، مقاطع من الأغنية وعلق عليها: «أسبوع على بيتكلم عليا، والأغنية تتصدر قوائم التريند على يوتيوب».

حفل جورج وسوف في الإسكندرية

وأحيا مؤخرا جورج وسوف، حفلا غنائيا ضخما بمدينة الإسكندرية رفع شعار كامل العدد، وشهد عودته مجددا للحفلات داخل مصر بعد غياب سنوات طويلة بسبب مرضه.

وقدم وسوف، خلال الحفل، مجموعة من أغانيه القديمة والحديثة، وتفاعل معها الحضور بالرقص والغناء وكان من أبرزها «بياعين الهوا، مفيش حساب، كلام الناس، طبيب جراح، عيون القلب، سلف ودين».