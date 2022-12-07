خبير عسكري بولندي لـ«الوطن»: الشتاء سيقلل وتيرة الأزمة الروسية الأوكرانية

قال الخبير العسكري البولندي كونراد موزيكا، رئيس مركز روتشان للاستشارات الدفاعية، إن الأزمة في أوكرانيا من المتوقع أن تشهد انخفاضا ملحوظا في حدتها خلال الفترة المقبلة تزامنا مع دخول الشتاء.

وأوضح موزيكا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يعتقد أن العوامل المناخية والطقس شديد البرودة الذي يضرب البلاد تزامنا مع دخول فصل الشتاء يؤثران بشكل كبير على سير العمليات البرية للطرفين داخل الأراضي الأوكرانية، وذلك للمرة الأولي منذ اندلاع تلك الأزمة في فبراير من العام الجاري.

وأكد الخبير البولندي، أنه لا يتوقع انخفاض وتيرة القصف المدفعي والجوي خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن هذه ستكون فرصة جيدة للقوات الروسية لتعزيز ودعم مواقعها العسكرية التي تسيطر عليها منذ بداية الأزمة.

محاولات أوكرانية للتقدم في الشتاء

وأضاف موزيكا أن القوات الأوكرانية يمكن أن تستغل برودة الطقس والشتاء هذا العام في محاولة لتحقيق تقدم أمام القوات الروسية، خاصة مع استمرار القتال وتحركاتهم الميدانية علي الأرض حتي الآن في مناطق شرق أوكرانيا، وتحديدا إقليم دونباس، بالإضافة لمحاولتهم تنفيذ هجمات مضادة باتجاه مدينة زاباروجيا.

استمرار القتال في دونباس

وكانت أفريل هينز، مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية قد قالت في تصريحات صحفية إن القتال في أوكرانيا من المتوقع أن يتباطأ خلال أشهر الشتاء المقبلة لكنها رجحت أن يستمر في إقليم الدونباس، بحسب ما ذكرت وكالة بي بي سي البريطانية.

وأوضحت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أن الجيشين الروسي والأوكراني يستعدان لأي هجوم مضاد بعد انتهاء الشتاء، وذلك يرجع إلى نقص الذخيرة والإمدادات والدعم اللوجيستي، وفقا لما أوردته وكالة بي بي سي.