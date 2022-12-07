روسيا تحذر من توسع حلف الناتو وضم دول جديدة: لكل فعل رد فعل

حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف من توسعات حلف شمال الأطلسي «الناتو»، خاصة مع اقتراب انضمام فنلندا والسويد للحلف، وافتقادهما للوضع الحيادي.

ونقلت «روسيا اليوم» عن نائب وزير الخارجية الروسي، أن أي توسع لحلف الناتو سيقابله رد تعويضي من موسكو، وأن لكل فعل رد فعل.

روسيا ستواجه توسع الناتو الإضافي

قال نائب وزير الخارجية الروسي إن التدهور الحاد في الوضع الأمني ​​الذي حدث في السنوات الأخيرة لم يعد من الممكن قبوله دون اتخاذ إجراءات ملموسة من جانب روسيا، محذرًا أن موسكو ستواجه توسع الناتو الإضافي وسيكون هناك رد مناسب من روسيا.

وتساءل: «هل الدول التي تسعى جاهدة للانضمام إلى الناتو بحاجة لهذا الانضمام، وما حاجتها لذلك، وللرد الروسي».

فنلندا والسويد تسعيان للانضمام إلى «الناتو»

وتسعى فنلندا والسويد للانضمام لحلف شمال الأطلسي الناتو في الوقت الذي أعلنت فيه موسكو أن نشر السويد وفنلندا قوات للناتو على أراضيهما سيؤدي لتدهور أمن الحلف نفسه ويخلق مخاطر إضافية، محذرة من أن انضمام فنلندا والسويد للناتو ستكون هذه ضربة أخرى للأمن الأوروبي والأمن الإقليمي في الشمال.

وذكر نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن روسيا ستحسب إجراءاتها المُمكنة لضمان مصالح الدفاع والأمن تبعا لما سيحدث على الأرض.