المدعي الألماني: المعتقلون يرفضون المؤسسات العامة ويؤمنون بنظرية المؤامرة

قال المدعي العام الألماني، إن المنظمة الانقلابية جرى إنشاؤها في 2021 وكانت تريد تعيين حكومة، والمعتقلون يرفضون المؤسسات العامة ويؤمنون بنظريات المؤامرة.

وأضاف المدعي العام الألماني في بيان عاجل نقلته قناة العربية الإخبارية: «النائبة السابقة المعتقلة كانت تريد أن تصبح وزيرة الدفاع، وبعض المنتمين للمنظمة الانقلابية كانوا ناشطين في الجيش الألماني».

بناء جيش ألماني جديد

وتابع المدعي العام الألماني: «الجناح العسكري للمنظمة الانقلابية كان يهدف لبناء جيش ألماني جديد، ونفذنا 140 عملية تفتيش في 11 ولاية ألمانية وتم ضبط الكثير من الأدلة».

تعليق المخابرات الألمانية

بدورها ذكرت المخابرات الألمانية، أن مجموعة الرايخ التي سعت للانقلاب توسعت العام الماضي بشكل ملحوظ.