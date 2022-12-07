بوتين: التهديد بوقوع حرب نووية يتصاعد.. وروسيا لن تندثر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن التهديد بوقوع حرب نووية يتصاعد، لافتا إلى أن بلاده لا تمتلك أسلحة نووية تكتيكية خارج روسيا على عكس الولايات المتحدة الأمريكية.

روسيا لن تندثر

وأضاف الرئيس الروسي في خبر عاجل نقلته قناة العربية: «نمتلك أسلحة متقدمة ولا نحاول نشرها في العالم، وروسيا لن تندثر وستدافع عن حلفائها بكل قوة».

بداية الأزمة الأوكرانية

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير الماضي بعد إعلان 4 أقاليم أوكرانية استقلالها عن كييف، ما دعا روسيا إلى التدخل للحصول على هذه الأقاليم وسط عقوبات اقتصادية فرضها الغرب على روسيا