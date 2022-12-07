كندة علوش وصبا مبارك على ريد كاربت فيلم «نزوح» بمهرجان البحر الأحمر

توافد صناع الفيلم السوري «نزوح» إلى السجادة الحمراء المخصصة للفيلم، مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، المقام بمدينة جدة السعودية.

وحضرت الفنانة السورية كندة علوش ومواطنها سامر المصري، نزار علاني والمخرجة سؤدد كنعان، والمنتج يوفان صوين.

صبا مبارك تدعم كندة علوش

وحرصت الفنانة الأردنية صبا مبارك، على حضور الريد كاربت لمشاركة صديقتها كندة علوش فرحتها بفيلمها الجديد، وأعربت الأخيرة عن سعادتها، بحضور صبا للفيلم.

تعرف على أحداث الفيلم السوري نزوح

تدور أحداث الفيلم في سوريا، إذ يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة «حلا زين» ذات الـ14 سنة، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر «نزار العاني» الصبي بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة «كندة علوش» على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز «سامر المصري» الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.