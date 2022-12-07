صبا مبارك: لا أشعر بالغربة في أي مجتمع عربي.. وأحب القراءة بشدة

حلَّت الفنانة صبا مبارك ضيفة على الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «DMC»، في حوار تحدثت خلاله صبا مبارك عن حياتها وكشفت بعض الأسرار عن حياتها الشخصية.

أبرز ما ذكرته صبا مبارك عن حياتها الشخصية نرصده لكم كما يلي:

عاشت في عدة دول عربية

وُلدت في العاصمة السعودية الرياض وعاشت في القاهرة والإمارات والأردن وحينما تخرجت في الجامعة عاشت في سوريا وتزوجت من تونسي وتجيد عددا من اللهجات، لافتة إلى أنها تستطيع العيش في أي مجتمع عربي ولا تشعر بالغربة فيه.

تحب القراءة

وأوضحت صبا مبارك أنها تحب القراءة بشدة وتقرأ في مجالات مختلفة مثل الأدب وعلم النفس والسياسة والعلوم الإنسانية، وتعشق القراءة، حيث تساعدها على قراءة البشر.

تجيد الاستماع

وأشارت صبا مبارك إلى أنها تجيد الاستماع إلى الآخرين، معتبرة أن استماع الممثل للآخرين جزء من دوره حيث ترصد في استماعها رد فعل الآخرين.

لديها قابلية لزيادة الوزن

وأكدت أنها لديها قابلة لزيادة الوزن «لو بشرب مية بتخن»، لافتة إلى أنها تحب الأكل وزادت فترة 13 كيلو بسبب أحد الأدوار.