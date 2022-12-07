مصطفى كامل يكرم رموز الموسيقى والغناء الجمعة المقبل

ينظم مجلس إدارة نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان مصطفى كامل، حفلا في الثالثة عصر الجمعة المُقبل، على هامش افتتاح مقر نقابة الموسيقيين بوسط البلد بعد تجديده وتطويره.

ويأتي هذا الحفل المُرتقب لتكريم رواد ورموز الموسيقى والغناء من المبدعين والأكاديميين في مصر والعالم العربي، وذلك بحضور الفنان مصطفى كامل، وحلمي بكر، وحلمي عبد الباقي وأعضاء مجلس إداره النقابة.

مصطفى كامل ينشر الصور الأولى للنقابة بعد تجديدها

وكان مصطفى كامل، قد كشف عن الصور الأولى للشكل الجديد لمقر نقابة المهن الموسيقية بعد تطويرها، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «الحمد لله رب العالمين.. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين.. نقابة الموسيقيين.. بيت الموسيقيين.. يليق بالموسيقيين».

وأضاف مصطفى كامل: «لأول مرة بإذن الله وليست الأخيرة.. يوم الافتتاح بإذن الله.. سيتم تكريم أول باقة من الرموز الفنية التي أثرت بفنها الراقي في وجدان المصريين والعرب، عرفانا وتقديرا منا بما قدموه لمصر والأمة العربية».

وتابع: «بأمر الله ستكون عادة تتبعها النقابة العامة كل شهر أو شهرين على الأكثر خلال فترة رئاستي للنقابة، حتى أسلمها لحضراتكم في بداية الانتخابات المُقبلة.. ما أجمل أن يكون التكريم من نقابتك وبيتك الذي أفنيت عمرك تحت شعاره.. مبروك عليكم موسيقيين مصر بيتكم القديم الجديد».