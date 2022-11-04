مصطفى كامل يطلب الدعاء لنجله.. «في غرفة العمليات»

يجري نجل الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عملية جراحية ظهر اليوم بأحد المستشفيات، وذلك حسب ما أعلنه نقيب الموسيقيين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، دون أن يكشف عن تفاصيل هذه الجراحة والأزمة الصحية التي يمر بها نجله.

واكتفى مصطفى كامل بمطالبة جمهوره ومتابعيه بضرورة الدعاء لابنه بالشفاء والخروج من غرفة العمليات بسلام، حيث كتب عبر حسابه بـ«فيس بوك»، «مليون سلامة عليك ياقلب أبوك يا أغلى من نفسي، ربنا يقومك بألف سلامة، ابني فتحي في غرفة العمليات الساعة 11، دعواتكم بالشفاء».

لم يكشف عن طبيعة الجراحة

وتفاعل متابعوه من داخل وخارج الوسط الفني مع كلماته، من خلال دعواتهم وتمنياتهم لنجل نقيب الموسيقيين بسرعة الشفاء والخروج من غرفة العمليات سالمًا وأن تمر هذه المحنة الصحية دون تداعيات.

نقيب الموسيقيين يتصدر محركات البحث

وكان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، قد تصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد قراره بالسماح لمطربي المهرجانات بالغناء ولكن وفق شروط معينة، مع التعهد بعدم الإسفاف واستخدام كلمات لائقة، والتخلي عن مسمى كلمة مهرجانات، والاستعانة بفرق موسيقية في حفلاتهم.