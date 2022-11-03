بهاء سلطان لـ أنغام: مصطفى كامل «وقف جنبي وعمل لي أهم أغنيات وصّلتني للناس»

روى الفنان بهاء سلطان، قصة بدايته الفنية، وغنائه في كورال مع الفنان مصطفى كامل، قائلاً: «أخت حسام حسني كانت زميلتنا في كلية التربية الموسيقية، فعرضت عليا الغناء، وكان أخوها بيكوّن فريق كورال، واختارني، وبدأنا في تسجيل بعض الأغاني».

كنت بغني في كورال على أغنيات مصطفى كامل

أضاف بهاء سلطان، خلال برنامج «أنغام»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام، أنه غنّى مع كورال على أغنيات الفنان مصطفى كامل «كنا بنعمل أغاني للأستاذ مصطفى كامل شريط من كلماته بس الكورال بيغني الأغاني دي، وسمعني ساعتها، وقال لي صوتك ينفع تعمل له شريط لوحده».

وأوضح أن سبب معرفته بنصر محروس هو الفنان مصطفى كامل، متابعا: «مصطفى كامل وقف جنبي وهو اللي عامل أغنية (احلف) و(يا ترى).. هو عامل لي 6 أغاني في الشريط، لحد ما قلل شغله مع الشركات، هو وقف جنبي وعمل لي أهم الأغاني اللي وصّلتني بالناس».

مصطفى كامل مصدقني وعاوزني أكمل

وتابع: «أستاذ مصطفى كامل كان مصدقني أوي، قبل أي حد أعرفه، أكتر من حسام حسني، كان مصدقني وعاوزني أكمل، ولما بيشوفني دلوقتي بيقولي لازم تاخد بالك من نفسك زيادة، هو زي أخويا الكبير».

وعن أغنية «يومين وعدوا»، قال إن الأغنية من لحن حسين محمود، وتوزيع طارق عاكف، متابعًا: «في وقتها كان أول شريط بعمله، والأغنية دي كانت من الحاجات الكبيرة والمهمة اللي عملتها وسجلتها كذا مرة، علشان استوعب الشخصية، والأغنية دي فرقت معايا كتير والأستاذ طارق عاكف بالنسبة لي كان حلم ومزيكته بتنقل أي شخص، وواحد صاحبي قال لي الأغنية دي ممكن تتسمع لـ10 سنين».