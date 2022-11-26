مصطفى كامل نقيب الموسيقيين: زوجتي في غرفة العمليات.. دعواتكم

أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، تعرض زوجته لوعكة صحية، أدت لخضوعها لعملية جراحية، خلال الدقائق القليلة الماضية، مشيرا إلى أنه يطالب المحبين بالدعاء لها.

مصطفى كامل يعلن خضوع زوجته لعملية جراحية

ونشر مصطفى كامل، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وذلك بخاصية «الاستوري»، صورة من غرفة العمليات، وعلق قائلًا: «ربنا يقومك بالسلامة يا أغلى الناس.. زوجتي في غرفة العمليات دعواتكم».

مصطفى كامل يطالب الفنانين الدعاء لأنغام

وكان في وقت سابق، طالب مصطفى كامل، الفنانين والمحبين للمطربة أنغام في مصر والوطن العربي بالدعاء لها بالشفاء العاجل، متمنيا عودتها إلى أسرتها وجمهورها ومحبيها وهي في أتم صحة وعافية، وذلك في بيان صحفي له.

فوز مصطفى كامل بمنصب نقيب الموسيقيين

وفاز مصطفى كامل، بمنصب نقيب المهن الموسيقية، منذ أيام قليلة، وذلك بعد عقد انتخابات، لتقديم الفنان هاني شاكر استقالته، وقام كامل بعقد سلسلة اجتماعات مع مطربي المهرجانات والراب، وذلك لتقنين أوضاعهم والسماح لهم بالغناء في مصر.