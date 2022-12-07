عضو مبادرة «ابدأ»: ندرس التواجد في محافظة الغربية والبحيرة

قالت ياسمين كمال، عضو المبادرة الوطنية «ابدأ»، إن مبادرة «ابدأ» جرى إطلاقها لتسريع توطين عدد من الصناعات، وتقليل الاعتماد على الواردات، كجزء من خطة الحكومة لزيادة قيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025، موضحة أنه يجري العمل على دراسة مؤشرات قياسات الأداء داخل المحافظات، من أجل الإستثمار، في مشروعات، وخلق فرص عمل، وادراج ذوي الهمم بها.

المبادرة تقدم على مجموعة من الحوافز للشركات

وأضافت «كمال»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «extra news»، أنه جرى الدخول لمحافظة سوهاج، وعمل مبادرة «ابدأ حياه»، بالتعاون والشراكة مع مؤسسة «حياه كريمة»، مؤكدة أنه سيتم التواجد في محافظات أخرى مثل الغربية والبحيرة، للعمل على ورش الخياطة والسجاد اليدوي والخزف، وهناك شراكات استراتيجية مع الهيئة العربية للتصنيع و الأكاديمية العربية للتدريب، لتدريب العمال على الإنتاج، وحتى يكون مؤهل.

تقليل الواردات ودعم الصناعة المحلية

وأوضحت عضو المبادرة الوطنية «ابدأ»، أن المبادرة تقدم على مجموعة من الحوافز للشركات لتشجيع الاستثمار في الإنتاج الصناعي، تشمل إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات، وتخصيص أراضي بنظام حق الانتفاع، والهدف الأساسي للمبادرة هو تقليل الواردات ودعم الصناعة المحلية، فإنها تلعب دورا في خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتساعد كذلك في دعم مبادرة حياة كريمة.