عضو مبادرة «ابدأ»: نؤهل الشباب لسوق العمل للمشاركة في عملية الإنتاج

قال المهندس مينا ماهر عضو فريق المبادرة الوطنية «ابدأ» لتطوير الصناعات المصرية، إن المبادرة هي الأمل والحلم لتصبح مصر مركزا صناعيا إقليميا، إذ أنه يتم دراسة المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي لمواجهتها جنبًا إلى جنب مع تطوير القطاع، بالتعاون مع رجال الأعمال والوزارات والهيئات المعنية.

المبادرة تستهدف توطين الصناعات

وأضاف «ماهر»، في حوار على فضائية «النيل للأخبار»، أن مبادرة ابدأ تستهدف توطين الصناعات من خلال نقل التكنولوجيا الحديثة بالتعاون مع رجال الأعمال سواء بمشاركتهم في مصانع قائمة كاستثمارات حقيقية أو من خلال نقل تكنولوجيا تشغيل الآلات والمعدات وتدرؤيب العمالة، وتستهدف كذلك تقليل الفاتورة الاستيرادية والتي بدورها تساهم بتقليل العجز بالموازنة العامة، من خلال زيادة الإنتاج المحلي للصناعات القائمة بالفعل بالتزامن مع إقامة مصانع للصناعات الغير موجودة.

سوق العمل بحاجة إلى الأيدي العاملة الماهرة المدربة

وأوضح عضو فريق المبادرة الوطنية ابدأ لتطوير الصناعات المصرية، أن المبادرة تهتم بصورة كبيرة بالعنصر البشري من خلال تدريب العمالة وتأهيلهم لسوق العمل للمشاركة في عملية الإنتاج، مؤكدًا أن سوق العمل بحاجة إلى الأيدي العاملة الماهرة المدربة، لافتًا إلى دور المبادرة في دعم الشباب وجهودهم ومساعدتهم سواء بالدعم المدي أو الفني أو الإداري.