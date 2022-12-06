عضو «ابدأ»: توقيت إطلاق المبادرة مدروس وجاء في ظل تحديات عالمية

قال عبدالرحمن عمر، عضو المبادرة الوطنية «ابدأ»، إن توقيت إطلاق المبادرة جاء متزامنا مع العديد من التحديات التي تمر بها كل دول العالم، إلا أننا كنا نعمل على هذا الملف منذ أكثر من عام، لنستطيع إطلاق المبادرة في هذا الوقت المدروس.

توفير الفاتورة الدولارية

وأضاف «عمر»، خلال مداخلة بشاشة «إكسترا نيوز»، قائلا: «الفترة دي الهدف الأساسي أن توفر مصر الفاتورة الدولارية لمواجهة التحديات، ولنزيد معدلات التنمية التي تعمل عليها الدولة، لذلك لابد من زيادة القاعدة الصناعية لتوفير فرص عمل، لذا فإن توقيت إطلاق المبادرة كان مدروسا بشكل جيد للغاية».

بدء مرحلة تنموية جديدة

وتابع عضو المبادرة: «بعد أن أنهت الدولة شوطا كبيرا في البنية التحتية، وحققت فائضا كبيرا في الطاقة، وشبكة الطرق أصبحت قوية وحديثة ونستطيع الاعتماد عليها، كان لابد من بدء مرحلة جديدة، وأن يكون ملف الصناعة أولوية للدولة، لاسيما في ظل الاتجاه لاستغلال وفرة الطاقة وتحريكها وتعظيم الاستفادة منها، ولم يكن ذلك مجرد مصادفة».