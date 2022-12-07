ضبط طن دقيق مدعم وسكر مجهول المصدر في حملة بالإسكندرية

تمكنت إدارة تموين العامرية في الإسكندرية، برئاسة حسن داود، مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال، رئيس الرقابة، من ضبط سيارة لحيازتها سكر مجهول المصدر بإجمالي طن سكر، وأحد البدالين التموينيين خلال حملات شنتها الإدارة.

وجرى ضبط سيارة محملة بسكر حر مجهول المصدر، بدون مستندات دالة على الحيازة معبأ بغرض بيعه وتحفظت على 50 بالتة سكر، عبوة البالتة منهم 20 كيس بإجمالي 1000 كيس سكر حر زنة الواحد كيلو جرام، بإجمالي طن سكر.

ضبط أحد البقالين التموينيين

وجاء ضبط أحد البدالين التموينيين في العامرية إثر تجميع بطاقات تموينية بهدف الاستيلاء على الدعم التمويني، ولتجميع أجولة دقيق بلدي مدعم بأحد المخازن الملحقة في المحل التمويني بغرض بيعه بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحفظت على 71 بطاقة تموينية المستخدمة فقط في صرف السلع التموينية والخبز، و20 جوال دقيق بلدي مدعم يستخدم في صناعة الخبز البلدي، زنة الواحد 50 كيلو جرام بإجمالي طن دقيق.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية

ووفق بيان مديرية التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، جرى التنسيق مع وحدة مباحث تموين العامرية لتأمين حملة الإدارة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.