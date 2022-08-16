ضبط طن سكر مجهول المصدر في مصنع حلويات بالشرقية

شنت مديرية التموين بالشرقية، حملات مكثفة ومفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود لمتابعة التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقالت مديرية التموين خلال بيان لها، إن إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة، ومفتشي الإدارة، شنت حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على المصانع والمطاعم والأنشطة التجارية بنطاق المدينة، وأسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين.

ضبط خامات مجهولة المصدر

وأوضح بيان التموين أنه تم تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع الحلويات لوجود خامات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 20 شيكارة سكر أبيض زنة الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن طن سكر.

وأضاف البيان أن الحملة قامت بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري بالتفتيش على المطاعم والمحال التجارية وتحرير محاضر لأصحابها، وشملت تحرير محضرين ضد 2 من أصحاب المطاعم المخالفة في نطاق المدينة، لوجود سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 80 كيلو دواجن مجهولة المصدر، كما تم تحرير محضرين ضد أصحاب أنشطة لعدم وجود شهادة صحية للعاملين في مجال الأغذية، وتحرير محضرين ضد أصحاب أنشطه تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

تكثيف الحملات التموينية على الأسواق

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أصدر تعليمات لمديرية التموين برئاسة فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها واتخاذ اللازم.