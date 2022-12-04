«تموين الإسكندرية» تضبط 2 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء

شنت إدارة تموين العجمي في الإسكندرية حملة تموينية أسفرت عن ضبط سيارة نقل محملة بأكثر من 2 طن سكر قبل بيعه في السوق السوداء، وتحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع، وعدم حمل الشهادات الصحية.

وبحسب بيان مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، ضبطت الإدارة خلال الحملات سيارة محملة بـ166 بالتة سكر تموينية، الواحدة بها 20 كيسا، زنة الواحد منهم كيلو جرام بإجمالي 2320 كيلو جرام بدون فواتير أو مستندات دالة على الحيازة، بغرض البيع في السوق السوداء، والتربح من أموال الدعم.

تحرير 4 محاضر

وحررت الإدارة محضرين لعدم حمل الشهادات الصحية، ومثلهما لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

تأتي الحملة ضمن تعليمات بتشديد الرقابة

ويأتي ذلك ضمن تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية بتشديد الرقابة على السلع التموينية المدعمة.