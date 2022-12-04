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«تموين الإسكندرية» تضبط 2 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء

كتب:

بيتر مكرم
06:18 م | الأحد 04 ديسمبر 2022
ضبط سيارة محملة بـ2 طن سكر في الإسكندرية

ضبط سيارة محملة بـ2 طن سكر في الإسكندرية

شنت إدارة تموين العجمي في الإسكندرية حملة تموينية أسفرت عن ضبط سيارة نقل محملة بأكثر من 2 طن سكر قبل بيعه في السوق السوداء، وتحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع، وعدم حمل الشهادات الصحية. 

وبحسب بيان مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، ضبطت الإدارة خلال الحملات سيارة محملة بـ166 بالتة سكر تموينية، الواحدة بها 20 كيسا، زنة الواحد منهم كيلو جرام بإجمالي 2320 كيلو جرام بدون فواتير أو مستندات دالة على الحيازة، بغرض البيع في السوق السوداء، والتربح من أموال الدعم.

تحرير 4 محاضر 

وحررت الإدارة محضرين لعدم حمل الشهادات الصحية، ومثلهما لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق. 

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات. 

تأتي الحملة ضمن تعليمات بتشديد الرقابة 

ويأتي ذلك ضمن تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية بتشديد الرقابة على السلع التموينية المدعمة.

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بقلم بيتر مكرم