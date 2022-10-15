ضبط 15 طن سكر مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي في سوهاج

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، تدشين حملات تموينية مُكبرة على مستوى المراكز، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، وذلك لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أي مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أي شكاوى من المواطنين.

ضبط 15 طن سكر

وأوضح وكيل وزارة تموين سوهاج، أن الحملات أسفرت عن ضبط 15 طنًا من السكر، مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالمديرية، فيد بضبط 15 طنًا من السكر، مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي، بمخزن مواد غذائية بنطاق المحافظة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت جهات التحقيق المختصة مباشرة التحقيق.

ضبط 2 طن زيت غير صالح للاستخدام

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، في وقت سابق، أنها شنت حملات أسفرت عن ضبط أكثر من 2 طن زيت طعام مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي.