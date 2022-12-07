6 كسور في خط مياه الشرب الرئيسي الناقل من الإسكندرية إلى مطروح (صور)

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي مطروح، عن وجود 6 كسور في خط مياه الشرب الرئيسي الناقل من الإسكندرية إلى مدينة مرسى مطروح.

ودفعت الشركة بفرق الطوارئ وأطقم الصيانة من المهندسين والفنيين وجاري إصلاح الكسور على الخط ال1000مم.

مناطق كسور خط مياه الشرب

وتفقد الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أعمال إصلاح كسر على خط 1000 مم الناقل للمياه في المناطق التي بها كسور، وهي منطقة «ألماظة ومنطقة الجراولة بالكيلو 20، ومنطقة قرية الزيات والكيلو 32، والكيلو 35 طريق مطروح الإسكندرية، ومنطقة فوكه بنطاق مركز الضبعة على الطريق الساحلي الدولي».

كسور خلال توسعة طريق مطروح

أكد رئيس شركة مياه محافظة مطروح، في بيان أنه جرى رصد هذه الكسور في خط المياه نتيجة أعمال توسعة الطريق الساحلي، حيث بدأت أعمال الصيانة سريعا بغرض الحفاظ على كميات المياه المهدرة بسبب الكسور وزيادة كمية المياه الواردة إلى مرسى مطروح.

متابعة صيانة خط المياه

ومنعا من انقطاع مياه الشرب، نبه رئيس شركة مياه مطروح على استمرار الأعمال ومتابعته شخصيا لحين الانتهاء تماما من أعمال الصيانة على الشكل الأمثل، وضخ المياه إلى مدينة مرسى مطروح، مع ضخ مياه من محطة تحلية الرميلة لتغذية المناطق السكنية.

جدير بالذكر، أنه جرى منذ أيام توسعة طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي من مدينة الضبعة شرقا حتى مدينة مرسى مطروح غربا بطول ما يقرب من 135 كيلو، في إطار توسعة الطريق من الإسكندرية حتى مرسى مطروح بعد الانتهاء من المرحلة الأولى حتى مدينة الضبعة.