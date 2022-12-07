«الري» لـ قناة الحياة: نفذنا مشروعات لحماية الشواطئ بطول 210 كيلومترات

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إنه لحماية كورنيش الإسكندرية في المنشية ومحطة الرمل من النوات البحرية تم إنشاء حائط بحري بطول 835 مترا.

متابعة مستمرة للشواطئ

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة «الحياة»: «هيئة حماية الشواطئ التابعة لوزارة الري تشرف على تنفيذ الأعمال، وتتابع بشكل مستدام أي منشآت قائمة وتضمن الحماية للأعمال التي تم تنفيذها، وإذا حدثت تغيرات تحتاج صيانة تجرى بمتابعة مستمرة».

مشروعات صديقة للبيئة

وتابع: «نفذنا 210 كيلومترات بطول ساحل البحر المتوسط في مناطق رأس البر ومطروح والساحل والدلتا، بخلاف 45 كيلو يجري العمل فيها، بالإضافة لمشروع آخر يستخدم مواد صديقة للبيئة من المنطقة، بطول 69 كيلو أنجزنا منها 58 كيلو في بورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط».

واستطرد: «هذا المشروع حظى باهتمام كبير جدا، وهو مختلف ورائد على مستوى العالم، ويعتمد لأول مرة على أدوات صديقة للبيئة، وهي عبارة عن أسوار من الخوص ينفذها الأهالي بأنفسهم، وأنشئت في الطريق الساحلي، وهي عبارة عن سورين من الخوص متوازيين تتجمع الرمال خلفهما بشكل طبيعي وتدريجي وأثبت فاعليته بشدة».