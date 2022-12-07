خريطة قطع المياه في سوهاج لمدة 6 ساعات.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج قطع المياه، اليوم الأربعاء، بمدينة ساقلتة وقريتي الطوايل والقرامطة، وحددت الشركة موعد انقطاع المياه من الساعة 11.45 دقيقة مساءً حتى 6 صباح غدا الخميس لمدة 6 ساعات، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بيان.

وأضاف أن أسباب قطع المياه، لربط نقاط شبكة مدينة ساقلتة بمحطة مياه العوامية.

الخط الساخن لتلقى الشكاوى

أوضح حسن محمود، مدير الخط الساخن بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين في حالة قطع المياه أو وجود شكوى من خلال الخط الساخن 125، من أى تليفون أرضي أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس أب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول HCWW 125)، أو عن طريق إرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكتروني، www.scww.com.eg.

توفير مياه فترة الانقطاع

وأضاف أنه جرى تجهيز سيارات مياه نقية مجانًا للمواطنين بالمناطق المتأثرة بقطع المياه، كما تهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات توفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.