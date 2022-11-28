الانتهاء من محطة مياه الصوامعة في سوهاج.. تكلفتها 86 مليون جنيه

أطلق اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمحطة المياه المطورة بقرية الصوامعة شرق بمركز ومدينة أخميم، يعد الانتهاء منها بنسبة تنفيذ 100%، بتكلفة إجمالية 86 مليون جنيه، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والنائب شعبان لطفي عضو مجلس النواب، والمهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وعدد من أهالي القرية.

تفاصيل المحطة

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن مراحل إنشاء المحطة التي أقيمت على مساحة 3200 متر مربع، ومساحة 420 مترا مربعا للمأخذ، بطاقة إنتاجية 90 لترا / ثانية، ويهدف المشروع إلى خدمة قرية الصوامعة شرق وتوابعها، بعدد سكان 32 ألف نسمة، وصولا إلى خدمة 45 ألف نسمة عام 2055، ويتكون المشروع من محطة التنقية ومأخذ للمياه على ترعة نجع حمادي الشرقية «الفاروقية»، وخط ناقل بطول كيلو مترين.

مكونات المشروع

وتفقد المحافظ مكونات المشروع، التي تشمل وحدة التنقية الرئيسية، الخزان الأرضي، خزان عادم، الغسيل والروبة، عنبر طلمبات مأخذ المياه المرشحة تكثيف وتجفيف الروبة، غرفة التشغيل والتحكم، مبنى الكلور، مبنى الكيماويات، المبنى الإداري، والمعمل، بالإضافة إلى مظلتين للمحولات والمولد، السور، والموقع العام».

فرحة الأهالي

وعبر الأهالي عن فرحتهم بإنشاء محطة المياه المطورة الجديدة بالقرية، مؤكدين أنها أحد المشروعات التي كانوا يحلمون بها، موجهين الشكر للقيادة السياسية، ومحافظ سوهاج على سرعة إنجاز المشروع، وتوفير كوب مياه نظيف لأهالي الصوامعة شرق.