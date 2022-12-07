«مياه سوهاج» تواصل استعدادها للمشاركة في مسابقة السلامة والصحة المهنية

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج استعداداتها النهائية للمشاركة فى مسابقة التعامل مع تسرب غاز الكلور والدخول للاماكن المغلقة والتى تنظمها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .

21 شركة مياه بالمسابقة

واضاف ان المسابقة تقام بشركة مياه الشرب بالاسكندرية وانه تم الدفع بفريقين للمشاركة فى فعاليات المسابقة التى يشارك بها 21شركة مياه شرب وصرف صحى باجمالى 160 متسابق على مستوى الجمهورية.

تدريب فريق سوهاج

واوضح اللواء احمد ابو حساب مستشار الشركة لشئون الرقابة والسلامة والصحة المهنية انه جارى تدريب فريق التعامل مع تسرب غاز الكلور والمكون من4 افراد وكذلك تدريب فريق الدخول للاماكن المغلقة والمكون من4 افراد للمشاركة بالمسابقة.

فريق شركة سوهاج للأمن والسلامة

ومن الجدير بالذكر انه تم تدريب الفريقين المشاركين فى وقتا سابق بمركز تدريب السلامة والصحة المهنية بشركة مياه سوهاج والذى تم تاسيسه على احدث النظام لتدريب العاملين ورفع كفائتهم وتدريبهم على كيفية تجنب مخاطر العمل وكيفية استخدام ارشادات السلامة والصحة المهنية حفاظا على حياتهم وان الشركة تولى اهتمام كبير بسلامة العاملين وتامين بيئة العمل وشراء مهمات السلامة والصحة المهنية والتى تشمل بدل تطهير ونظارات واقية واوجه لحام واجهزة كشف غازات وجوانتيات واحذية سيفتى وشنطة اصلاح اسطوانات الكلور متعددة الاغراض وغيرها من المهمات المستخدمة فى ذلك المجال.