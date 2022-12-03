قناة الحياة تنشر فيديو عن محطة معالجة مياه الصرف بمركز البلينا في سوهاج

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيس بوك»، مقطع فيديو جديدا، عن استمرار العمل في مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف بالسلماني بني منصور ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمركز البلينا بسوهاج.

المبادرة هدفها الارتقاء بمعيشة الأهالي

وتواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة جهودها في تقديم خدماتها المجانية لأهالي القرى والمحافظات النائية التي تعاني ضعف الخدمات، وهو ما تستهدفه المبادرة الرئاسية للارتقاء بمستوى معيشة الأهالي.

وجاء ذلك بعدما استكملت مبادرة حياة كريمة توزيع الصناديق الغذائية بمبادرة «وصل الخير 4» بمراكز والقرى المختلفة لمحافظة سوهاج، من خلال فرق عمل المتطوعين بالمراكز التالية: «البلينا، جرجا، المنشاه، دار السلام، العسيرات، سوهاج، أخميم، المراغة، طهطا، طما، جهينه» وجار استكمال التوزيع بمختلف مراكز المحافظة، بحسب ما نشرته المبادرة الرئاسية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».