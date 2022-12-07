«العربي للاقتصاد» لقناة الحياة: الحكومة أنفقت 100 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية الرقمية

قال الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إنه منذ أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة التحول الرقمي، أنفقت الحكومة 100 مليار جنيه، لتحسين البنية التحتية الرقمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة «الحياة»، أن سرعة الإنترنت زادت 9 مرات، وهو ما رفع مؤشرات كثيرة جدا، وأطلقنا القمر الصناعي طيبة 1 للإنترنت فائق السرعة عريض النطاق، ليغطي المحافظات الحدودية ودول حوض النيل، ما وفر إمكانية الوصول للإنترنت لتقديم الخدمات الحكومية لمن في القرى والنجوع والبحر الأحمر والوادي الجديد.

وتابع: «أنشأنا أكبر مركز معلومات في إفريقيا والشرق الأوسط في العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 16 مليار جنيه، على عمق 16 مترا تحت الأرض، وهو مؤمن ضد جميع أعمال القرصنة الإلكترونية والكوارث الطبيعية، وأصبح لمصر بنية تحتية رقمية قوية».

واستطرد: «أنشأنا شبكات تربط كل الجهات الحكومية بقوة، ووحدنا أكثر من 100 قاعدة بيانات في قاعدة بيانات واحدة، وأنشأنا منصة مصر الرقمية وبها نحو 150 خدمة رقمية».