رئيس هيئة الاستثمار: الرخصة الذهبية موافقة شاملة من الحكومة على المشروع

قال المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة، إن الرخصة الذهبية تعد بمثابة موافقة شاملة تصدر من قبل الحكومة على أي مشروع استثماري، إذ يجرى العرض وفقا لعدد من الشروط والمعايير المحددة من قبل مجلس الوزراء.

وأضاف «عبدالوهاب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه بعد عرض الشروط والمعايير على مجلس الوزراء فتصدر موافقته على المشروع، فيما يقوم المستثمر بالبدء في مشروعه دون حاجة لموافقات أخرى، وفقا لعدد من الشروط والضوابط التي وضعتها الدولة.

وتابع: «الموضوع ده بقاله فترة، وحاولنا نقلل من الشروط لاعتبار مشروع القومي أو الاستراتيجي تسهيلا على المستثمرين، وعرضت في مجلس الوزراء أن من الشروط هو وجود قيد على بعض المستثمرين، وأن يكون رأس المال لا يقل عن 20% من التكلفة الاستثمارية للمشروع، وهدفنا هذا الشرط تسهيلا على المستثمرين في مجلس الوزراء».

وأوضح أنه للتقدم على الرخصة الذهبية على المستثمر أن يقدم عبر الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء أو الهيئة العامة للاستثمار، وخلال الاجتماع السابق لمجلس الوزراء عرضت الهيئة العامة للاستثمار 12 مشروعا للحصول على الرخصة الذهبية، وجرى الموافقة المبدئية على 8 مشروعات.

وتابع: «الاستثمارات التي جرى الموافقة عليها جميعها استثمارات أجنبية جديدة، وفيه منها شركات أول مرة تدخل مصر، وجميعها شركات جرى الموافقة المبدئية على منح الرخصة الذهبية وستعرض الموافقة في مجلس الوزراء المقبل».